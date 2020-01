Os melhores memes da roupa da Rihanna no Rock in Rio

O show da Rihanna no Rock in Rio foi incrível, como já esperávamos. Mas, nas redes sociais, o look dela chamou mais a atenção que a performance. Ao escolher um conjunto de calça e blusa amplas amarelas (que, cá entre nós, fizeram efeitos maravilhosos no palco), Riri virou meme. Separamos os mais legais, dá uma olhada:

Culpa da crise

Rihanna sabendo da crise no Brasil decidiu economizar na roupa. #RihannaNoRockInRio #RihannaNoMultishow pic.twitter.com/gD7z3oqnmn — Jack Canalha (@JackCanalha) 27 setembro 2015

O soooooool há de brilhar mais uma vez

rihanna tá com a roupa da alcione pic.twitter.com/XGKZ1IGFpS — Ivanko Barbell (@Tonkiel) 27 setembro 2015

Pica-Pau nas cataratas

Essa roupa da Rihanna ta me lembrando algo mas não sei exatamente oq… pic.twitter.com/d7jLg6CSeg — Cid NaoSalvo (@naosalvo) 27 setembro 2015

Walter White, é você?

Eu tava aqui tentando lembrar de onde conhecia essa roupa da Rihanna… Tá aí a resposta pic.twitter.com/gzByGIc2lL (via @calhau) — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) 27 setembro 2015

Nem precisa de umbrella, Riri

todo mundo pode ter a roupa igual a da rihanna pic.twitter.com/uPyPcUHtPn — ditadura trans (@ddaredvil) 27 setembro 2015

Reciclável, pelo menos

CURTI MTO ESSA ROUPA DA RIHANNA pic.twitter.com/HqQ4KVieuT — snap: leoboese (@TrollandoBlog) 27 setembro 2015

Multiuso: chega em casa e já cobre o carro

Bacana esse tecido da tua roupa ein Rihanna pic.twitter.com/rwBq9rXPQq — rauL (@raufele) 27 setembro 2015

Um look repetido no Rock in Rio – Axl Rose já usou

Curti essa roupa da Rihanna pic.twitter.com/3Ipi4XjpNF — GABRIEL PINHEIRO ن (@GABRlELPINHEIRO) 27 setembro 2015

Ou pode ter sido a cortina da casa da vovó

E assim surge a roupa da Rihanna no Rock in Rio #MPN #RAFAELVITTI pic.twitter.com/5l1FAyNtxi — Carol (@santovittiamor) 27 setembro 2015

Mas tudo bem, porque… Riri não se importa!