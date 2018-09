Os looks do casamento da filha de Zezé de Camargo

Fruto do relacionamento do cantor Zezé de Camargo com sua ex-esposa Zilú Godoi, a atriz Camilla Camargo se casou nesta quinta-feira (27) com Leonardo Lessa em um cerimônia luxuosa em São Paulo.

A filha do cantor estava linda um vestido de noiva elegante. Veja alguns looks:

Sua irmã, Wanessa Camargo, escolheu um vestido no tom lavanda com o colo a mostra e sua cintura marcada.

Já Graciele Lacerda, noiva do Zezé, optou por um modelo todo bordado na cor

A mãe de Camila, Zilú, que estava acompanhada do namorado Marco Puggiero, chamou atenção com um vestido de mangas com transparências.

