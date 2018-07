Os looks das famosas no aniversário de Marina Ruy Barbosa

A noite foi badalada no Rio de Janeiro, onde Marina Ruy Barbosa comemorou seu aniversário de 23 anos em um look ousado. A atriz reuniu celebridades em um festão que entrou madrugada adentro. Bruna Marquezine, amiga de Marina desde infância e sua colega de elenco em Deus Salve o Rei, novela das 7 da Globo, esteve presente. Ela usou um look Versace, da mesma marca do vestido de Marina, mas num estilo totalmente diferente.

Quem também foi à festa foi a cantora Preta Gil, acompanhada pelo marido, Rodrigo Godoy. Ela usou um vestido preto, com transparências e bordados dourados.

Sasha preferiu um modelo curtinho, mas também investiu no preto e nas transparências.

A atriz Alinne Moraes investiu na calça metalizada. Olha que lindo o detalhe do salto dela!

Tatá Werneck também optou pelo pretinho básico e deixou o brilho para o casaco de paetês.