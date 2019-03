Os bastidores do ensaio fotográfico de Iza e Kéfera para a capa de CLAUDIA

Iza e Kéfera são as estrelas da capa de CLAUDIA em março, mês que homenageia as mulheres. Elas contam como se descobriram feministas e entenderam a importância do movimento. Elas dividem com as nossas leitoras como praticam no dia a dia, em pequenas ações, e como estão em constante evolução, afinal, feminismo envolve corrigir erros e melhorar sempre por meio da autoavaliação. A revista começou a chegar às bancas na quinta-feira (28). Não perca!

