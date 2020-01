‘Órfãos da Terra’ vai entrar em nova fase? Entenda as mudanças

Se ‘Órfãos da Terra‘ fosse uma série da Netflix, estaríamos perto do final de uma segunda temporada. Isso porque a trama de Duca Rachid e Thelma Guedes já passou por algumas viradas na história, e estamos perto de entrar em uma nova fase na qual tudo estará mais às claras, com Dalila (Alice Wegmann) se assumindo como a grande vilã do negócio todo.

O grande vilão da primeira fase de ‘Órfãos da Terra’ era Aziz (Herson Capri), o maléfico sheik que comprou a mão de Laila (Julia Dalavia) e depois mandou seu funcionário Jamil (Renato Góes) ir atrás da moça no Brasil. Em meio a um monte de desencontros, o casal principal ficou junto e Aziz foi misteriosamente assassinado.

A segunda fase da trama é marcada pela chegada de Dalila ao Brasil, querendo vingança do pai que sempre odiou (ok, não entendemos essa parte ainda). Adotando o nome de Basma e fazendo parceria com Paul (Carmo Dalla Vecchia), ela começou a se aproximar de Laila e seus familiares, traçando planos para acabar com toda família. E é essa a parte da história em que estamos.

Nessa semana, no entanto, teremos a grande virada: Laila descobrirá que Basma na verdade é Dalila, a filha de Aziz. Desmascarada na frente de todo mundo, a vilã não hesita em anunciar publicamente seu plano de acabar com a vida de sua adversária. Dessa forma, a novela entra numa nova fase em que as maldades deixam de ser feitas em segredo, agora Laila sabe que tudo de mal aconteceu graças aos planos de Dalila.

Outra mudança interessante dessa nova fase da novela é a questão dos parentescos. Agora que todo mundo sabe a respeito de Dalila ser filha de Aziz, Rania (Eliane Giardini) terá a chance de mostrar seu parentesco com Soraia (Letícia Sabatella), ou seja, se apresentar como avó de Dalila.

Essa nova fase de ‘Órfãos da Terra’ promete dar uma mexida nos casais da trama. Laila e Jamil, agora separados, começarão a despertar interesse de outras pessoas: Dalila já estou louca de vontade de seduzir Jamil, enquanto Laila tem encantado seu crush antigo, Bruno (Rodrigo Simas). Resta saber se eles formarão novos casais ou se, até o final da história, Laila e Jamil voltarão a ser marido e mulher. O jeito é acompanhar a trama.