OMG! Veja como está ‘Punky – A Levada da Breca’ hoje em dia

Três décadas depois de estourar como “Punky – A Levada da Breca”, a atriz Soleil Moon Frye está hoje com 40 anos e não trabalha mais como atriz há algum tempo. Desde 2004 seus únicos créditos na TV foram como dubladora, mas há dois anos ela está longe do ramo. E mesmo se você era uma pequena fã da Punky, é bem provável que não fosse reconhecer ela hoje em dia. Dá uma olhada:

Soleil está casada há 17 anos com o produtor Jason Goldberg e tem nada menos do que quatro filhos! O mais novinho, que se chama Story, nasceu em 16 de maio desse ano. E se você achou esse nome curioso, saiba que essa é uma tendência na família. As filhas da ex-atriz se chamam Poet Sienna Rose (10) e Jagger Joseph Blue (8) e o outro menino foi batizado de Lyric Sonny Roads (2).

Agora, olha que fofura ela e o Story dando um alôzinho na People Magazine:

E com a famíla toda também!

Atualmente Soleil mora com a família em Los Angeles e trabalha como empresária. Junto com duas sócias, ela é cofundadora da Seedling, uma marca muito fofa de produtos infantis. É… o tempo passa e é lógico que muita coisa mudou desde os anos 1980!

Mas bateu uma saudade da época em que a gente assistia “Punky” no SBT? Então dá o play pra rever essa abertura clássica!