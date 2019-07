O valor da herança milionária que Antônia Fontenelle receberá

Antônia Fontenelle comemorou em suas redes sociais quando foi reconhecida no último dia 10 pela Justiça como herdeira do ator e diretor Marcos Paulo, seu ex-companheiro que faleceu em 2012. A apresentadora postou em seu Instagram um vídeo em que estava visivelmente emocionada por ganhar a ação judicial que durou 7 anos.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Fontenelle receberá 50% de toda a herança deixada pelo diretor, o que equivale aproximadamente R$ 25 milhões. A outra parte será repartida entre Vanessa Serina, fruto da relação de Marcos Paulo com a italiana Tina Serina; Mariana Sochaczewski, do casamento com a atriz Renata Sorrah; e Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra.

No vídeo, Fontenelle estava perto de seu apartamento em Manhattan quando recebeu a ligação de seu advogado. “É uma vitória moral. 3 à 0 como sempre foi. Todas as vezes que fui reconhecida foi por unanimidade.” Em seguida ela postou em seu feed um vídeo “debochado” mas pediu que fosse encarado como um grito de vitória. “Pisou no seu calo, grite! Contra fatos não há argumentos.”

Desses 25 milhões de herança a atriz e apresentadora deverá destinar 16% deles para os seus advogados que a defenderam, cerca de quatro milhões de reais e a cobrança do imposto.

Publicado no Diário Oficial o depoimento do acórdão que reconheceu Fontenelle como herdeira, ela “deve suceder em concorrência com as descendentes do falecido sobre todos os bens particulares que compõem o espólio” de seu ex-companheiro.

Leia mais: Sem querer, Fábio Assunção entrega sexo de bebê de Letícia Colin

+ Simone e Simaria causam climão em gravação de programa

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA