O que Rihanna pensa sobre ser a mulher mais rica da música

Considerada pela revista Forbes como a mulher mais rica do mundo da música, Rihanna comentou pela primeira vez o que pensa sobre o título.

Segundo a Forbes, o tesouro acumulado por Rihanna é calculado em US$ 600 milhões. Isso faz com que a artista ultrapasse patrimônios de nomes como Madonna, Céline Dion e Beyoncé. A informação foi divulgada pela revista no começo de junho deste ano.

Ao falar sobre o assunto em entrevista ao E!News, Rihanna confessou que acha interessante o reconhecimento, mas ainda assim estranha o título.

“É estranho. Nunca vou me acostumar com isso. Mas é uma boa honra. É legal”.

