O que? Mulheres passam roupa em disputa para conseguir namorado no SBT

Quem assistiu ao ‘Domingo Legal‘ no SBT nesse último domingo (22) com certeza se sentiu como se tivesse viajado para algumas décadas no passado. Não, o programa de Celso Portiolli não exibiu alguma atração nostálgica e nem contou com a participação de algum artista querido por todas as gerações, e sim porque o quadro de namoro ‘Xaveco’ realizou uma prova na qual mulheres precisavam passar roupa com o intuito de conquistar um namorado.

Para quem não conhece, o Xaveco consiste em um participante do sexo masculino isolado no centro do palco, sem qualquer contato com outras pessoas, enquanto Celso Portiolli promove uma competição entre dezenas de mulheres na busca por alguém amorosamente compatível com o escolhido. Conforme a seleção vai afunilando, novas provas de afinidades vão surgindo.

No programa exibido no último domingo, em que as mulheres disputavam a atenção do rapaz Guilherme Marinho, Celso Portiolli levou a mãe do rapaz ao palco para interrogar algumas das candidatas a nora. Em um determinado momento, o apresentador perguntou se a mãe era responsável por lavar as cuecas do filho, e ela confirmou. Visivelmente constrangido, Guilherme até tentou explicar que lavava suas próprias cuecas, mas aí o assunto foi totalmente para essa área de limpeza com uma prova para lá de absurda: passar roupa!

Como se passar roupa fosse uma obrigação de uma namorada, as duas participantes do quadro precisaram usar o ferro para deixar uma camisa masculina passadinha em um curto período de tempo. Após o término, Celso Portiolli ainda passou julgando o trabalho feito e “brincou” que uma das participantes nunca deve ter passado roupa na vida. Essa, logicamente segundo a proposta da tarefa, foi eliminada nesta etapa.

A “brincadeira” do Xaveco que insinuou uma obrigação feminina de fazer tarefas de casa revoltou as pessoas nas redes sociais, e com razão:

BRASIL, 2019. Duas mulheres precisam passar roupa para 'conquistar' o coracao de um homem. E a mãe dele é quem escolhe quem passou melhor. SBT seu caixão acaba de ser fechado. pic.twitter.com/x1DhcES5MS — Die (@novodye) September 22, 2019

Gente, olha na mesa, materializaram a vergonha… pic.twitter.com/bKEO90HZAP — Bonatto 🏳️‍🌈 (@hudsonbonatto) September 23, 2019

https://twitter.com/otonstar/status/1175806295515045889

O machismo no sbt é ridículo. Um concurso de quem vai ficar com o namorado e tem prova de passar a roupa do cara pra ver qual namorada passa melhor. Mano que nojo — Mirna Do Ingá (@adiosmirna) September 22, 2019

Não é preciso nem explicar o absurdo dessa prova realizada pelo ‘Domingo Legal’. Considerar trabalho doméstico, como lavar e passar roupas, um trabalho feminino a ser realizado pela mãe ou pela namorada de um homem é um pensamento compatível com o começo do século passado. Essa ideia ficou lá no passado!

Estamos em 2019 e, até graças a uma maior igualdade entre os gêneros, espera-se que as tarefas sejam divididas de forma igual, e não jogando toda a manutenção da casa nas costas das mulheres (que normalmente já têm uma jornada de trabalho para ajudar nas contas). E nem vamos levar em conta o fato de que é um micão um homem ir em rede nacional procurar namorada e aceitar uma brincadeira na qual escolhe a mais apta de acordo com o desempenho em uma tarefa de limpeza. Nessa o SBT mandou muito mal.