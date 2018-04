Todos os eventos da família Kardashian são acompanhados pelas lentes do mundo. Exemplo recente foi o nascimento da filha de Khloé Kardashian em Cleveland. Em meio aos rumores de infidelidade em torno do namorado e do pai do bebê, Tristan Thompson, deu à luz sua filha True.

Com um parto digno das chegadas de novos herdeiros da realeza, Khloé contou com um forte esquema de segurança instalado na Clínica Cleveland e fez todos que conheceram a criança assinarem um termo de responsabilidade para garantir a privacidade dela e da família. Somado a isso, guarda-costas particulares ficaram “posicionados na garagem, nos elevadores e em seu andar nas portas”.

Entradas Particulares

A privacidade não é coisa fácil para as celebridades. “Nós temos uma pessoa com nossos detalhes de segurança trabalhando com a equipe do hospital a partir do momento em que nos dirigimos para fazer o check-in e garantir a entrada privada para uma entrada secreta”, explicou Latham Thomas, doula dos famosos. Esconder a data de vencimento, atrasar a postagem nas mídias sociais e levar uma frota de carros diferentes para o hospital são outros métodos para se livrar de fãs e repórteres.

“Há um chefe de operações ou pessoa VIP no hospital que ajuda a organizar um caminho seguro e garante que a [celebridade está] protegida e segura em seu quarto”, diz Lori Bregman, outra especialista em trazer bebês ao mundo.”Uma vez que eles entram em uma sala para trabalhar, eles ficam naquela sala. Alguns trazem sua própria segurança, outros não”.

Suítes especiais e regalias

As suítes especiais são caras e é preciso fazer reserva. A suíte de nascimento de Kim Kardashian, por exemplo, onde ela recebeu seu filho Saint, teria custado 4 mil dólares por noite.

Durante a chegada dos filhos de Beyoncé, por exemplo, até a estrutura do hospital mudou. As janelas da maternidade foram completamente cobertas, assim como as câmeras de segurança dos corredores. A movimentação foi tanta, que outros pacientes chegaram a se queixar.