O ator Thiago Fragoso, 36 anos, no ar como Patrick na novela O Outro Lado do Paraíso, será operado nesta semana para a retirada de um nódulo de um rim, segundo o Notícias da TV. Ele foi afastado das gravações após sentir dores nas costas e apresentar alterações de pressão nos batidores. No entanto, a expectativa da Globo é que ele se recupere rápido e volte para gravar as suas últimas cenas na novela de Walcyr Carrasco.

De acordo com o Notícias da TV, Thiago passou por uma série de exames, mas não se sabe ainda se o nódulo é benigno ou maligno.

Já foram gravadas cenas de um dos possíveis finais da trama, em que Patrick termina ao lado da protagonista Clara (Bianca Bin), antes que o ator se afastasse. No entanto, ainda há sequências a serem gravadas em que o personagem está presente.