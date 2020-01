O novo Big Boss do BBB19 tem tudo pra causar o caos na casa

Ciente de que o BBB19 está longe de ser o reality show com a maior quantidade de conflitos, a Globo correu para providenciar uma reviravolta que tem tudo para fazer esse caldeirão entrar em ebulição: o velho truque das correntes.

Tiago Leifert anunciou na noite desse sábado (16) uma nova votação do Big Boss, na qual o público poderia votar se queria deixar os brothers acorrentados durante 4 dias. Sem qualquer surpresa, até porque o público ama ver o parquinho pegar fogo, a opção pelo castigo teve quase 80% dos votos!

Após o resultado, o apresentador explicou as regras. Na próxima terça-feira, após a eliminação da semana, os brothers serão acorrentados em dois grupos, um com seis e um com cinco participantes. E o melhor: as pessoas serão definidas por SORTEIO. Ou seja, inevitavelmente veremos pessoas de grupos rivais ficando longe de seus amigos e convivendo 24h por dia com seus desafetos.

Se isso não salvar o Big Brother Brasil a curto prazo, não sabemos mais o que pode salvar.