O cinema perde o astro de Bollywood Irrfan Khan, aos 53 anos

O astro indiano de Bollywood Irrfan Khan, conhecido por todo o mundo pelos filmes “Quem Quer Ser um Milionário?”, “As Aventuras de Pi” e “O Espetacular Homem Aranha” morreu nesta quarta-feira (29), aos 53 anos. Os representantes de Irrfan confirmaram a informação através de um nota.

“É triste que, neste dia, tenhamos que apresentar a notícia que ele faleceu”, diz um comunicado da agência de relações públicas de Khan. “Irrfan era uma alma forte, alguém que lutava”, diz a nota.

Khan era um dos atores mais amados da Índia e, em março de 2018, o ator revelou que havia sido diagnosticado com um tumor neuroendócrino raro. Segundo a nota da agência, ele teria sido internado no inicio da semana na UTI do Hospital Kokilaben Dhirubhai Ambani, em Mumbai, devido a uma infecção no cólon – parte central do intestino grosso.

Na semana passada, Khan perdeu a sua mãe e não pode participar do velório por causa das restrições para conter o contágio do coronavírus. O ator deixa a esposa e dois filhos.

Irrfan ficou conhecido internacionalmente quando interpretou o inspetor de polícia em “Quem Quer Ser um Milionário?”, que venceu oito Oscars. Um papel maior veio no filme “As Aventuras de Pi”, que foi premiado com Globo de Ouro e Oscar.

