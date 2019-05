O álbum de casamento de Lady Grabriella, prima da rainha, é puro glamour

A prima da rainha Elizabeth II, Lady Gabriella Windsor, se casou no último sábado (18) com Thomas Kingston. O lugar escolhido para a cerimônia foi a capela St. George, no Castelo de Windsor.

Três fotos oficiais do evento foram divulgadas hoje (21). O fotógrafo responsável é Hugo Burnand e o local escolhido foi Frogmore House, em Windsor.

Em uma das fotos é possível ver o casal ao lado de toda a família, incluindo a rainha. Um dos lugares escolhidos para a sessão foi parte das terras do castelo onde moram Meghan Markle e príncipe Harry. Glamour puro, não?

Confira fotos da cerimônia:

1. Lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston em Frogmore House

2. Rainha Elizabeth II na cerimônia

3. Príncipe Harry e rainha Elizabeth II

4. Os noivos com os pajens e noivinhas

5. Lady Gabriella com seu pai, príncipe Michael of Kent

6. O casal após a cerimônia

7. O anel de Lady Gabriella

8. Rainha Elizabeth II chegando à cerimônia

9. Os noivos e noivinhas após a cerimônia

10. O casal se olhando: apaixonados

11. Príncipe Harry ao lado de Sophie Winkleman

12. Toda família reunida para a foto oficial

13. Os familiares acompanharam o casal na saída da capela

Saiba mais sobre o vestido escolhido por Lady Gabriella Windsor para a cerimônia.

