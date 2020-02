NYT critica pretensão internacional de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo fez show no Madison Square Garden, em Nova York, no último sábado (4)

Foto: Divulgação/ Site Oficial

A perfomance de Ivete Sangalo no Madison Square Garden, em Nova York, rendeu críticas de jornais internacionais, entre eles o The New York Times. O jornal nova-iorquino publicou no último domingo (5), uma matéria afirmando que “não será fácil para a cantora expandir seu território”.

“Há, inevitavelmente, uma barreira de linguagem para músicas em português. A sra. Sangalo tem outro obstáculo: o ritmo. Muitos hits brasileiros, como Cadê Dalila, usam as batidas rápidas do axé, a música do Carnaval na Bahia, uma batida que poucos fora do Brasil podem acompanhar”, escreveu Jon Pareles, crítico de arte do NYT.