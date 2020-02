Novos reality shows nas telinhas

Paulo Vilhena será o apresentador do

programa “Jogo Duro”

Foto: João Miguel Jr.

Na esteira do alvoroço provocado pela estreia de “A Fazenda”, na Record, domingo, 31, outros três reality shows já estão sendo preparados para disputar a preferência e também a torcida do telespectador.

Pra começar, “Jogo Duro”, apresentado por Paulinho Vilhena, terá sua primeira exibição no domingo, 7, após o “Fantástico”. Inspirado no formato “Estate of Panic” (Estado de Pânico) da Endemol, o programa terá 8 participantes, provas de resistência e prêmio de R$ 30 mil por edição, que tem começo, meio e fim.

Os competidores vão se enfrentar em um galpão nos estúdios da Globo, no Rio. E passarão por testes de arrepiar, em quartos do pânico, com bichos peçonhentos, na água e na lama. Vencendo os obstáculos, cada um pegará uma quantia em dinheiro e quem ficar com menos é eliminado. Ganha aquele que terminar o jogo mais rico (R$ 30 mil).

Com oito edições, a atração será dirigida por J. B. de Oliveira, o Boninho, que também prepara o “No Limite 4”, produzido pela emissora entre 2000 e 2001.

Como os anteriores, o programa terá o comando de Zeca Camargo, que deixará o “Fantástico”. Até a semana passada, o cenário seria uma praia no Ceará, mas como a notícia vazou, dizem, o local será trocado. A estreia da atração baseada na americana “Survivor” está prevista para agosto.

Neste mesmo mês, a Record lançará um jogo sob comando de Roberto Justus. Segundo informou a assessoria de imprensa da Rede, estão sendo estudados três formatos, inclusive um inspirado em “Quem Quer Ser um Milionário?”, o filme que levou oito Oscars neste ano, sobre um rapaz indiano que vence o concurso mesmo tendo todas as circunstâncias contra ele.