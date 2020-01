Novo elenco de Dança dos Famosos já está ensaiando!

Juliana Paiva, Bruno Gissoni e Giovanna Ewbank. A disputa começou!

Foto: TV Globo/Divulgação

Foi dada a largada para o novo Dança dos Famosos. No sábado, 19, a produção do Domingão do Faustão divulgou o nome dos 12 artistas que participarão da competição: Anitta, Lucas Lucco, Bruno Gissoni, Marcello Melo Jr., Vanessa Gerbelli, Juliana Paiva, Anderson Di Rizzi, Paloma Bernardi, Luiz Carlos Miele, Lucélia Santos, Giovanna Ewbank e Giba, ex jogador de vôlei, estão na disputa. E os candidatos já estão treinando a todo vapor.

Anitta, Lucas Lucco e Vanessa Gerbelli prometem arrasar!

Foto: Divulgação No site do programa, as estrelas revelaram suas expectativas para a nova experiência e Anderson Di Rizzi mostrou que não está para brincadeira. “Entrei para me divertir, mas eu quero ganhar. Aprender a dançar vai agregar muito ao meu trabalho”, afirmou.