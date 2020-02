Novela Viver a Vida: Tereza se vinga de Marcos nos braços de um gato!

Tereza vai redescobrir a paixão com o jovem aventureiro Felipe

Foto: Divulgação

Desde que se separou de Marcos (José Mayer), Tereza (Lília Cabral) só pensa em uma coisa: trocar sua solidão por um novo e lindo amor. De preferência um garotão cheio de beleza, energia e vitalidade. E, assim, conseguir duas coisas: ser feliz acima de tudo e dar um belo troco no exmarido que sempre a traiu e agora está casado com uma mulher bem mais jovem.

Pois os sonhos de Tereza estão prestes a se tornar realidade! Já nos próximos capítulos, ela procura Regina (Cris Nicolotti), a mãe de Renata (Bárbara Paz), que é famosa por prever o destino das pessoas pelas cartas. Ao abrir o baralho, a cartomante é franca e direta: Marcos será profundamente infeliz em sua união com Helena (Taís Araújo) e ela, Tereza, renascerá para a vida nos braços de uma imensa paixão por um homem mais moço do que ela.

Segundo fontes ligadas à novela, está sendo reservado o gato dos gatos para a milionária: ninguém menos que Felipe, feito por Rodrigo Hilbert. O loiro ganha a vida fazendo fotos na Jordânia e em Israel, e é grande amigo do fotógrafo Bruno (Thiago Lacerda), com quem coleciona aventuras mundo afora. Em breve, os dois conhecerão Luciana (Alinne Moraes) e Helena durante uma viagem das modelos àqueles países. A princípio, Felipe até dá umas olhadas para as duas beldades, mas ficará só na sutil paquera.

Ao desembarcar no Brasil e se deparar com a mãe de Lu, Felipe cairá de amores por ela. Fascinada pelo charme e beleza do rapaz, Tereza não resistirá e viverá intensamente esse romance que causará muita polêmica na família e entre os amigos da ex-modelo. Quem não vai gostar nada da história é Marcos, que, apesar da separação, continuará se sentindo como dono da ex-esposa. Até aí, bem feito pra ele, né?