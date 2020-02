Novela Viver a Vida: Tereza se une a Helena contra Dora

Tereza ajuda a rival, mas espera ter outra chance com o ex-marido

Foto: Divulgação

Quando se espalhar a notícia de que Marcos (José Mayer) pode ser o pai do bebê de Dora (Giovanna Antonelli), apenas uma pessoa não ficará surpresa: Tereza (Lília Cabral). Ela, inclusive, lembrará que avisou a Helena (Taís Araújo) que o empresário é um galinha. A princípio, a ex-modelo demonstra até certa satisfação ao ver Helena sendo traída como ela foi durante tantos anos. O gostinho da “vingança”, no entanto, passará rápido. Logo, Tereza ficará com a maior dor de cotovelo pelo fato de o ex-marido ter engravidado outra. Para ela, que não pode mais ter filhos, a gravidez de Dora cai como uma bomba, já que vê nisso uma ligação eterna entre a “forasteira” e seu amado. A essa altura, Luciana (Alinne Moraes) já estará morando na casa do pai e isso aproximará Tereza de Helena. É que esta tratará a enteada com tanto carinho, que despertará a gratidão de Tereza. A socialite, então, incentiva a antiga rival a expulsar Dora de sua casa. E, claro, aproveitará para detonar o casamento de Marcos também. É isso mesmo: Tereza vale-se da traição, oferece apoio a Helena e, debaixo dos panos, joga a modelo contra o marido. A amizade oferecida não é de todo desinteressada. No fundo, Tereza espera afastar as rivais para ter outra chance com Marcos. Tem doido para tudo neste mundo!