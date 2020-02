Novela Viver a Vida: Tereza e Helena se vingam de Marcos

As antigas rivais se unem contra o ex

Chegou a hora de Helena (Taís Araújo) e Tereza (Lília Cabral) darem o troco em Marcos (José Mayer). Pois é, elas farão o safado sofrer tanto, que ele até se arrependerá de tê-las traído. E a derrocada começa quando Helena sai de casa. Apesar de todos os apelos do empresário, a modelo volta a morar com Ellen (Daniele Suzuki), prometendo retomar a carreira. Ao ver a segurança de Helena, Marcos sentirá que ela está interessada em outro e propõe uma segunda lua de mel. Em vão. Ele, então, procura Tereza para chorar as mágoas e terá outra surpresa: a essa altura, a ex-mulher já estará namorando Jean-Marie (Jean-Pierre Noher). O pior, no entanto, ainda está por vir. Num encontro casual, Tereza e Helena conversam, acertam as arestas e viram as “melhores amigas”. E ainda concluirão que a separação de Marcos foi a melhor coisa que lhes aconteceu. Numa espécie de pacto, prometem que uma dará força à outra para impedir que haja uma reconciliação com Marcos. Como não sabe do “plano” das ex, o bonitão resolve conquistar as duas. Isso mesmo! Seu primeiro alvo é Helena. Mas a modelo é dura, afirmando que ele não passa de um egoísta e que nunca mais encostará nele. Quando convida Tereza para sair, escuta coisas ainda piores. Ela chega a rir na cara do ex ao sentir sua fragilidade. Humilhado, Marcos começa a ficar com medo de terminar seus dias sozinho. Bem feito!