Lucas

Foto: Rede Globo

Como não bastasse estar grávida e não saber de quem, Dora (Giovanna Antonelli) arruma outra dor de cabeça. Lucas (Rogério Romera), pai de Rafaela (Klara Castanho), aparece do nada no restaurante de Garcia (Mario José Paz). Assim que o vê, ela fica desorientada por saber que o ex é sinônimo de problema. E não dá outra. Lucas passa a persegui-la, querendo matar a saudade. Como Dora o rejeita, ele ameaça até brigar pela guarda de Rafaela.