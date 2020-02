Novela Viver a Vida: O acerto de contas entre Marcos e Bruno

A rivalidade entre Bruno e Marcos vai aumentar cada vez mais

Foto: Divulgação

O destino, finalmente, se encarregará de punir Marcos (José Mayer) por ele ter abandonado Bruno (Thiago Lacerda) ainda bebê. E essa cobrança acontecerá de forma devastadora, tendo ainda um agravante: o amor que ambos sentem por Helena (Taís Araújo).

Quando o fotógrafo descobrir que a mulher por quem está perdidamente apaixonado é esposa de seu pai, será tarde demais. Ele e Helena estarão totalmente envolvidos e decidirão manter a relação, apesar da ligação de ambos com Marcos.

O empresário, que já vinha implicando com a aproximação da top model com Bruno, vai surtar na hora em que descobrir que ela o está trocando pelo filho que ele largou nos braços de Silvia (Patrícia Naves) e partiu sem nunca mais procurálos. O milionário acusará os amantes de terem feito tudo de caso pensado, como vingança e para humilhá-lo.

Pai e filho trocam socos

No momento em que a bomba vier à tona e os três ficarem frente a frente, Helena tentará explicar ao marido que o relacionamento dela com o agora enteado aconteceu por uma dura coincidência da vida. E que nem ela nem Bruno sabiam que Marcos era pai dele quando passaram a sentir atração um pelo outro em Petra.

O executivo não acreditará e exigirá que a companheira se afaste do rapaz. Helena, com a franqueza que lhe é peculiar, admitirá que se apaixonou pelo jovem e que o casamento deles já estava em crise mesmo antes de ela iniciar algo com Bruno.

Na discussão, Marcos tenta agredir a companheira diante do herdeiro, que se atracará com o pai para defender a amada. Numa briga ferrenha, o ricaço, cheio de ódio, garante: irá perseguir e se vingar de ambos.

No meio de toda essa muvuca, Helena também ficará sabendo que o marido vem traindo-a com Dora (Giovanna Antonelli). Oportunista, a moça dirá que o bebê que está esperando é de Marcos e aí, sim, a confusão se instala de vez na tumultuada casa amarela da novela.