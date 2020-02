Novela Viver a Vida: Mia conhece o amor nos braços de Neto

Finalmente: Mia vai começar a namorar

Foto: Thiago Prado Neris/Rede Globo

Finalmente, a bela Mia (Paloma Bernardi) deixará a solteirice de lado. Melhor: conquistará um tremendo gato que a fará viver o primeiro e lindo romance pra valer! Trata-se do médico Neto (Rafael Sieg), colega de Miguel (Mateus Solano) e que faz parte da equipe que cuida da recuperação de Luciana (Alinne Moraes). A paquera começa no próprio quarto onde a ex-modelo está internada para tratar de uma infecção urinária. Assim que põe os olhos no doutor, Mia suspira, dando indícios de que ficará totalmente caidinha, caidinha por ele!