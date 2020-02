Novela Viver a Vida: Marcos morre de ciúme de Helena na lua de mel

O casamento de Helena e Marcos, em Búzios, será bastante movimentado

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Acontece de tudo na cerimônia de casamento de Helena (Taís Araújo) e Marcos em Búzios, no Rio. Para começar, Luciana aparece de luto fechado, deixando o pai irritadíssimo. Na sequência, o empresário demonstra estar pra lá de nervoso com o atraso da noiva. Mal sabe ele que a amada, que pretendia ser pontual, está naquele momento enfrentando a ira de Tereza (Lília Cabral).

A ex-mulher de Marcos tem um ataque histérico ao encontrar a jovem se produzindo para o “sim” bem no quarto que antigamente era dela na mansão de veraneio da família. A top model tenta manter o sangue-frio, entretanto acaba batendo boca com a rival quando ela a expulsa do local.

Nada, porém, consegue ofuscar o brilho da entrada triunfal de Helena na igreja. A sublime beleza da noiva atrai olhares de inveja das mulheres e cobiça dos homens, deixando Marcos louco de ciúme. Para piorar, logo após deixar o altar, a modelo dá de cara com os ex-namorados André (Antonio Firmino) e Afonso (Beto Nasci), seus convidados para a festa. E, na maior tranquilidade, os apresenta ao marido, pedindo aos três que sejam amigos.

Desconfortável, Marcos arrasta a mulher para a viagem de lua de mel na França. Os dois viajam num jato particular e se divertem em Paris. Na véspera de voltarem ao Brasil, a bela se encontra com outro antigo namorado, Carlos (Carlos Casagrande) e se esbalda dançando com ele num restaurante. O executivo tenta disfarçar sua raiva, mas não suporta ver a cena e fica reclamando bastante com a esposa.

Completamente possessivo, ele também se ressente com as mensagens que Helena troca com as amigas no computador. E mais: chega a propor que ela pare de trabalhar e se dedique só a ele. A gata não dá bola. Apenas ri e garante que continuará a ser independente como sempre foi.