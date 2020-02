Novela Viver a Vida: Marcos luta para afastar Helena de Bruno

A relação entre Helena e Bruno

vai despertar a ira de Marcos

Foto: Marcio de Souza/ Rede Globo

Quando é confundido com Bruno (Thiago Lacerda) por Helena, Marcos (José Mayer) passa a implicar com o rapaz antes mesmo de conhecê-lo. O empresário não gosta de saber que a esposa anda se encontrando com o fotógrafo que conheceu em Petra e muito menos que ele chegou a ir com a modelo à casa de Sandrinha (Aparecida Petrowky) na favela.

A implicância vai piorar quando os dois se conhecerem pessoalmente. Ou melhor, se reverem, já que são pai e filho e só descobrirão isso lá pelo final da novela. O fato é que Marcos, sem desconfiar desse parentesco, ficará incomodado com a beleza de Bruno e exigirá que a esposa se afaste do “novo amigo”.