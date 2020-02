Novela Viver a Vida: Luciana rompe com Jorge

Jorge não aceitará o romance da ex-noiva com o irmão

Foto: Divulgação

Luciana fica revoltada com o afastamento de Miguel (Mateus Solano) da equipe médica que cuida de seu caso. E o fato acaba sendo a gota d´água para o fim de seu namoro com Jorge (Mateus Solano). A ex-modelo o procura e explica que não o ama como antes. “Jorge vai chorar e sofrer muito com tudo isso”, adianta Manoel Carlos, autor da trama. Mas a situação piora mesmo quando o arquiteto descobre que a ex-namorada caiu nos braços do irmão. “Jorge se mostrará uma pessoa rancorosa e ainda mais amarga, decidida a atrapalhar a vida de Miguel e Luciana”, conta o novelista.