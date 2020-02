Novela Viver a Vida: Jorge vê Myrna com outro homem

Jorge não suporta ver Myrna com um cliente

Foto: Divulgação – Rede Globo

Paixão (Priscila Sol) convida Jorge (Mateus Solano) para comer uma pizza depois do expediente. O arquiteto aceita e, sem querer, enche a estagiária de esperança. Mas o programa acaba se revelando uma furada. É que, na pizzaria, eles encontram Myrna (Aline Fanju) com um cliente. Aí, é saia-justa para todos os lados. Jorge morre de ciúme, Paixão percebe e se decepciona, Myrna fica constrangida. “Jorge vê Paixão apenas como uma grande amiga, nada além disso”, explica Manoel Carlos, sem, no entanto, descartar um romance entre eles.