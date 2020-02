Novela Viver a Vida: Isabel ataca namorado de Mia

Isabel vai tentar levar o cunhado para a cama

Foto: Rafael França/ Rede Globo

Finalmente, Mia (Paloma Bernardi) vai se envolver com o Dr. Neto (Rafael Sieg), médico de Luciana (Alinne Moraes). Mas o romance será atrapalhado por Isabel (Adriana Birolli), que dará em cima do namorado da irmã só para irritá-la. E sabe como ela vai atacar? Abusando de seu poder de sedução! A peruinha se aproveitará do fato de a caçula ainda ser virgem e preferir ter sua primeira vez na noite de núpcias e arrastará o cunhado para a cama. Resta saber o que Ricardo (Max Fercondini) vai achar da traição da malinha.