Novela Viver a Vida: Ingrid quer separar Miguel e Luciana

Miguel e Luciana

Foto: Rede Globo

Luciana (Alinne Moraes) e Miguel (Mateus Solano) terão de enfrentar muitos obstáculos para ficarem juntos – a começar por Jorge (Mateus Solano), que já tentou até matar o irmão por ciúme. Mas, por incrível que pareça, o maior problema do casal será Ingrid (Natália do Vale). “Certamente, ela não gostará, uma vez que já desaprova a relação de Luciana com Jorge por acreditar que, tetraplégica, ela nunca fará seu filho feliz”, confirma Manoel Carlos.

A torcida contra, no entanto, não impedirá que Luciana e Miguel se casem. “Jorge e o irmão são adultos, maiores de idade, portanto, não há muito o que Ingrid possa fazer para impedir que eles se relacionem com quem quiserem”, explica o autor. Mas o fato de ter de “engolir” a nora não quer dizer que a deixará em paz. Muito pelo contrário. “Conhecendo o perfil da personagem, imagino que ela tente boicotar de alguma forma, assim como já faz com Jorge, tentando aproximá-lo de Paixão (Priscila Sol) e Suzana (Carolina Chalita)”, adianta o novelista. E Ingrid aprontará todas para separar o casal. A fotógrafa vai sugerir a Luciana que ela está sendo traída, tentará fazer com que Miguel se interesse por outra mulher e ainda maltratará tanto a nora tetraplégica, que esta chegará a pensar em separação. Deixa só Tereza (Lília Cabral) saber disso.