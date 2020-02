Novela Viver a Vida: Helena sente-se culpada pela paralisia de Luciana

Helena e Luciana

Foto: Rede Globo

A intenção de Helena (Taís Araújo) ao levar Luciana (Alinne Moraes) para desfilar em Petra, na Jordânia, é a melhor possível. Mas dá tudo errado.

Depois de uma discussão séria entre elas, Lu prefere pegar um microônibus caindo aos pedaços a ir com a madrasta num veículo seguro. A briga acontece por causa da fixação da modelo pelo misterioso Bruno (Thiago Lacerda), que elas conhecem na boate do hotel. A loira fica enlouquecida por ele, que, na verdade, se interessa mesmo é por Helena.

Como bom aventureiro, Bruno quer seguir viagem e Lu resolve ir atrás dele. Helena impede a maluquice da enteada e ela, revoltada, prefere ir no tal micro-ônibus, que despenca de um barranco. No acidente, a modelo sofre uma lesão na medula e quebra várias vértebras do pescoço, ficando tetraplégica de forma irreversível.

Na mesma hora, Helena lembra-se das palavras de Tereza (Lília Cabral) no aeroporto, ao deixar Lu aos cuidados dela: “Você está no meu lugar. Ela vai e volta com você. Sob sua responsabilidade. Posso confiar, não é?”

Uma culpa enorme começa a se abater sobre a top. Já de volta ao Rio, ela passa a sentir enjoos e descobre que está grávida. Como Lu entra em depressão pelo acidente, a madrasta sente-se ainda mais culpada. E não se cuida como deveria durante a gestação. Helena chega mesmo a achar que o filho tão esperado não veio em boa hora e confessa a Alice (Maria Luisa Mendonça) que o drama de Luciana e sua sensação de culpa a impedem de se sentir feliz. Coitada!