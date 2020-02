Novela Viver a Vida: Helena fica grávida de Bruno

Bruno e Helena

Foto: Rede Globo

Nem em seus piores pesadelos Marcos (José Mayer) poderia imaginar que a sua ex-mulher Helena (Taís Araújo) seria a mãe de um de seus netos. Pois é isso mesmo que acontecerá. Depois de sofrer muito pela perda do filho que esperava de Marcos, a top model “levanta, sacode a poeira e dá volta por cima”. “Helena poderá engravidar novamente, sem problema algum, já que o aborto que sofre não lhe traz maiores consequências à saúde. Não há nada que a impeça de ter um filho mais adiante, basta ela querer”, adianta o autor Manoel Carlos.

Separada de Marcos (mais uma vez), Helena inicia um caso com Bruno (Thiago Lacerda). Assim como o anterior, este relacionamento também será bastante conturbado. Primeiro, porque ela ficará dividida entre pai e filho. Inclusive reatará e terminará com Marcos várias vezes. “Em relação a Bruno, vamos ver como será essa aproximação entre os dois. Por enquanto, Helena e Marcos continuam casados e tentando retomar a vida que tinham antes de tudo acontecer”, diz o novelista.

Mais tarde, porém, Helena entenderá que, realmente, não há possibilidade de resgatar a história com Marcos. Até porque ela engravidará de Bruno e provocará uma confusão dos diabos. O executivo ficará com ódio do casal e prometerá nunca mais olhar para nenhum dos dois. Isso ainda vai render muito…