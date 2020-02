Novela Viver a Vida: Helena fica entre a vida e a morte

A lancha de Helena sofrerá uma forte colisão e a modelo será salva por Dora

Foto: Rafael França/ Rede Globo

Assim que desembarcam no Rio, após uma linda e romântica lua de mel na França, Helena (Taís Araújo) e Marcos (José Mayer) tentam reunir as duas famílias para curtir ainda mais sua felicidade. O primeiro passo da top model é organizar um jantar para a sogra, Noêmia (Lolita Rodrigues), e as três filhas do marido, a birrenta Luciana (Alinne Moraes), Isabel (Adriana Birolli) e Mia (Paloma Bernardi).

Nervosa, sobretudo pelo reencontro com Luciana, Helena demora a se arrumar. Surge, porém, deslumbrante na sala de sua suíte no hotel de Marcos. A primeira a recebê-la com carinho é Noêmia, que se apaixona de cara pela norinha. Mia e Isabel também têm um comportamento amigável para com a bela madrasta. E, após uma conversa franca e emocionante, a sós, até Luciana baixa a guarda e consegue deixar de ser tão hostil com a adversária de passarela. Isso não significa, contudo, que esquecerá a mágoa que sente por ver Helena casada com seu pai.



No dia seguinte, um imprevisto impede Marcos de acompanhar a esposa até Búzios (Rio) para ver os parentes da musa. Com sérios problemas financeiros, o empresário permanece no Rio e a modelo segue viagem com a amiga Alice (Maria Luisa Mendonça).

O passeio acaba sendo delicioso. Helena faz questão de apresentar cada cantinho de sua cidade natal a Alice e as duas se divertem a valer após uma recepção calorosa na pousada de Edite (Lica Oliveira). À tarde, Helena dá um lindo presente ao sobrinho que está para nascer, deixando Sandrinha (Aparecida Petrowky) emocionada.

O acidente

Só que no fim do dia ocorre uma tragédia. Helena decide dar uma volta de lancha sozinha. Por telefone, Marcos ainda alerta a amada sobre um possível perigo, mas ela garante: conhece aquele mar como ninguém e nenhum mal lhe acontecerá.

Enquanto Helena navega pelas águas azuis ao pôr do sol, Dora (Giovanna Antonelli) e sua filha, Rafaela (Klara Castanho), brincam na areia. Elas acabam de chegar à cidade e se hospedam na casa dos tios da jovem, Matilde (Cyria Coentro) e Onofre (Cláudio Jaborandy).

De repente, uma outra embarcação surge do nada e bate em cheio na lancha da modelo internacional. A pequena Rafaela, Dora e alguns turistas ficam atônitos diante do acidente. Sobretudo ao verem o corpo de Helena sendo atirado no mar.

Sem pensar duas vezes, Dora mergulha e corre para socorrer a vítima que nem conhece. Ao mesmo tempo, os canalhas que provocaram a colisão fogem. No fundo das águas se inicia uma luta desenfreada pela sobrevivência de Helena. Dora faz o possível e o impossível para evitar que a moça morra afogada, tentando arrastá-la até a praia. Após muito desespero, ela, finalmente, resgata a jovem com a ajuda de dois rapazes.

Completamente atordoada, Helena só consegue ver os rostos de Dora e Rafaela no meio da equipe de salvamento e é levada rapidamente ao hospital entre a vida e a morte.

Marcos recebe a notícia, entra em pânico e voa para Búzios. Lá se espanta com a comoção do povo diante do hospital e quase morre de emoção ao ver que seu amor já passa bem no quarto. Após o susto, o milionário leva Helena para a mansão de veraneio e promete cuidar dela para sempre. O problema é: em troca, sugere que ela abandone seu trabalho para ficarem o tempo todo juntos.