Novela Viver a Vida: Helena descobre traição e dá uma surra em Dora

Depois de ser chantageada e traída, Helena dará o troco na rival Dora

A paz e o sentimento de gratidão que unem Helena (Taís Araújo) e Dora (Giovanna Antonelli) estão com os dias contados. Muito em breve explodirá uma tremenda guerra entre as duas e o pivô será o fogoso Marcos (José Mayer), além da ambição desmedida da ex-garçonete. Por incrível que pareça, quem acende o estopim da bomba é Rafaela (Klara Castanho), que se mostrará uma aprendiz de vilã e tanto.

Helena sofre chantagem

A pequena se torna o maior pesadelo na vida da modelo desde que a flagra beijando Bruno (Thiago Lacerda) na festa de 100 anos da vila. Inconformada com a traição da mulher que acolheu a ela e a sua mãe no Rio, a garotinha passa a pressionar Helena apenas com o poder do olhar fulminante e repreendedor. A bela se sente muito acuada e nas mãos da menina, que, a todo o momento, ameaça contar sobre o romance dela com o fotógrafo a Marcos.

A situação piora quando Rafaela relata a situação a Dora, que fica perplexa. Logo, porém, vê ali uma forma de começar a chantagear a “amiga” e tirar algum proveito da história. Até porque, jamais desistirá de se casar com Marcos e ter o vidão com o qual sempre sonhou.

Um belo dia, a casa cai! Dora joga na cara de Helena que sabe do romance dela com Bruno e a top model, lógico, entra em pânico. Cínica, a traíra passa a fazer mil exigências a Helena, que tem sua rotina virada do avesso por temer que o escândalo venha à tona e o marido termine de vez o casamento. Mal sabe a jovem que os maiores traidores dessa trama são mesmo Marcos e Dora, cuja paixão torna-se cada vez mais incendiária e continua rolando dentro da própria mansão do casal.

Surra na rival

Segundo uma fonte ligada à novela, a trama vai pegar fogo de verdade quando a estrela das passarelas constatar que está, literalmente, morando com o inimigo. Ou melhor: com os inimigos.

Helena ficará sabendo do golpe do esposo e da alpinista social e mais grave: que a falsa está grávida do empresário. Diante disso e da chantagem da qual é vítima, a modelo desce do salto e parte para o maior quebra-pau com Dora. A cobrinha leva uma tremenda surra da rival, numa cena que promete incendiar a telinha e mexer com o público, que não suporta ver tanta bandalheira.