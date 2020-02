Novela Viver a Vida: Dora começa a seduzir Marcos

Dora (Giovanna Antonelli)

Foto: Rede Globo

Para saber um pouco mais sobre Dora (Giovanna Antonelli), Marcos (José Mayer) se aproxima do balcão do bar onde a bela está recebendo a cantada de um desconhecido. Só que ela dá um fora no rapaz e vai embora. Rola um estresse e, sem querer, Dora esbarra no garçom e a bandeja, repleta de bebidas, cai. Marcos, prontamente, se oferece para pagar o prejuízo. No dia seguinte, o empresário observa, embevecido, a garçonete levando Rafaela (Klara Castanho) à escola. Em meio ao clima pesadíssimo que ronda o casamento de Marcos e Helena, que não param de discutir, Dora marca presença na vida do bonitão.