Novela Viver a Vida: Apaixonada por Miguel, Luciana abandona Jorge

Nenhum dos dois consegue esquecer

o beijo que deram “por engano”

Foto: Divulgação

A cada dia, Luciana (Alinne Moraes) fica mais balançada pelo cunhado, Miguel (Mateus Solano). E vice versa, claro. E o fato é que nenhum dos dois consegue esquecer o beijo que deram na cama quando a modelo confundiu Miguel com seu namorado, Jorge (Mateus Solano).

O tempo passa e a rivalidade entre os gêmeos também só aumenta. E a crise maior explode quando o arquiteto vê Luciana dançando animadamente com o irmão. Só que ali não há maldade alguma. É apenas uma brincadeira entre eles, Isabel (Adriana Birolli), Mia (Paloma Bernardi) e três amigas de Lu. Jorge, no entanto, observa a cena e fica cego de ódio. Tanto que inicia outra daquelas terríveis pancadarias com o irmão, os dois saem da casa da modelo e o arquiteto atropela Miguel de propósito. O médico, felizmente, escapa do acidente, mas fica com a perna bem machucada.

Fim do namoro com Jorge

Diante do ato irresponsável de Jorge, Luciana entra em pânico. E, apesar de ainda não ter se dado conta do quanto está envolvida por Miguel, termina tudo com o namorado. Com o que aconteceu, a reconciliação parece algo impossível para Lu e o arquiteto, embora as duas famílias torçam pela volta. O próprio Miguel, um dia, procura a cobiçada cunhadinha, pede desculpas e sugere a ela que vá atrás de Jorge. A gata fica irredutível, porém, implora ao irresistível sedutor que jamais revele ao gêmeo que ambos se beijaram por engano.

Enquanto Luciana fica mais firme ao enfrentar a separação, Jorge entra em depressão, para desespero da mãe, Ingrid (Natália do Vale). Ela sabe que, no fundo, a ex-nora e seu outro herdeiro estão apaixonados. Certa noite, todo triste em seu escritório, o arquiteto cede à insistência de Paixão (Priscila Sol) para irem ao aniversário de Raquel (Rafaela Fischer) no Gengibre. Ele vai, acaba se embebedando e sendo levado para casa por Paixão, que sempre foi louca pelo namorado da amiga, Lu. E, então, a garota põe o chefe na cama, tira a roupa dele com cuidado e sai, discreta como sempre.

Acontece uma passagem de tempo e, uma bela tarde, Jorge vê a ex no calçadão. Incentivado pelo pai, Leandro (Nelson Baskerville), o jovem quase vai falar com o amor de sua vida. Renata (Bárbara Paz) e Raquel, contudo, chegam antes e as três saem sem que a modelo veja Jorge do outro lado da rua. O fato é: se o arquiteto não se apressar, a distância tornará a reaproximação com a ex ainda mais improvável. O fato é que em breve a top model receberá um convite para um desfile em Israel, que mudará bastante sua vida.