Novela Tempos Modernos: Zeca rompe com Nelinha

Ao ficar sabendo de seu passado, Zeca

termina o relacionamento com Nelinha

Foto: Zé Paulo Cardeal/ Rede Globo

No meio de um furacão, Hélia (Eliane Giardini) reclama com Zeca (Thiago Rodrigues) por ele estar próximo demais de Nelinha (Fernanda Vasconcellos). E fica aliviada ao descobrir que não aconteceu nada mais íntimo entre os dois. Apavorada, ela implora ao filho que se afaste da menina e fica apreensiva quando ele se recusa a atender ao seu pedido.

Dias depois, Hélia fica incomodada ao ver a caçula de seu amor entrando em sua escola de dança. Para piorar a situação, Zeca se aproxima da gata e os dois começam a dançar.

No auge do desespero, Hélia pega uma escova de cabelo de Nelinha e comenta com fidélio (Ricardo Blat) que tentará descobrir se a menina é mesmo filha de Leal (Antonio Fagundes). Para isso, ela invade a sala do dono do Titã e também consegue alguns fios de cabelo do empresário. Assim, vai ao laboratório para solicitar o exame de DNA.

Em paralelo, sem conter a paixão, Zeca conversa com Leal sobre a garota e ele aprova o relacionamento dos dois. Eufórico, o rapaz marca de se encontrar com Nelinha a fim de contar as novidades. Logo após, ao tentar terminar sua relação com Nara (Priscila Fantin), o jovem é interrompido por Hélia, que lhe faz uma revelação bombástica: ele é filho de Leal.

Zeca, claro, se desorienta e recebe o apoio de Fidélio. Mais tarde, volta a procurar o empresário para falar sobre o passado dele com sua mãe. Depois, revela a Nelinha que eles não poderão mais se ver e põe um ponto final no relacionamento.