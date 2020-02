Novela Tempos Modernos: Goretti se volta contra Leal

Ela começa a espalhar que o pai perdeu o juízo

Foto: Divulgação – Rede Globo

Depois que a desmemoriada Regeane (Vivianne Pasmanter) desaparece, Goretti (Regiane Alves) resolve assumir o posto de Leal (Antonio Fagundes) completamente. Nem que, para isso, tenha de passar por cima do empresário. Ao ver o pai deprimido pela suposta morte de Regeane, Goretti começa a espalhar que o empresário perdeu o juízo. Seu plano é simples: convencer a todos de que Leal ficou louco, interná-lo num hospício e reinar sozinha no Titã, já que Nelinha (Fernanda Vasconcellos) não se interessa pelos negócios. As duas, aliás, vão brigar muito nesta nova fase. Enquanto a astrônoma volta para casa só para cuidar do pai, Goretti pouco dará atenção à família. E, para piorar, ficará ainda mais próxima de Niemann (Marcos Caruso) e Deodora (Grazi Massafera). A artista plástica dará até força para o romance da vilã com Portinho (Felipe Camargo). Pode?