Novela Poder Paralelo: Vânia atira em Bruno

Vânia quer se vingar de Bruno

Foto: Divulgação/ Rede Record

Armada e disposta a se vingar, um dia, Vânia (Bete Coelho) aponta o revólver para o ex-amante Bruno(Marcelo Serrado) e diz que o ama. Depois, se vira para a irmã, Maura (Adriana Garambone), que aparece na mesma suíte do hotel, e confessa que sempre a invejou e ainda a acusa de ter roubado seu homem.



Com medo de levar um tiro, o empresário picareta faz charme para a maluca e garante: ela terá seus carinhos sempre que quiser. Em seguida, ambos seguem até a sauna do hotel e a doida, com um sorriso diabólico, dispara contra o cunhado.



Bruno cai no chão sangrando e consegue pedir ajuda a André (André Bankoff ), que o leva de volta ao quarto sem que ninguém mais veja. Como ainda está consciente, o cafajeste pede a Maura que não avise a polícia, pois pretende dizer a todos que foi vítima de um acidente com sua própria pistola. E ele faz isso mesmo, só que para proteger a cunhada e Nando (Renan Pitanga), que, ao que tudo indica, é seu filho, e não seu sobrinho, como todos creem. Acontece que o rapaz desconfia de toda a situação e se revolta.



No outro dia, Nando diz que tem vergonha da mãe pelo que ela fez e quebra seu quarto inteiro. Enquanto os primos o acalmam, Dulce (Eliana Guttman) sugere que a filha maluca, Vânia, viaje por uns tempos e se hospede na casa de uma prima no interior. A louca aceita, porém, antes de sair, provoca mais uma vez Maura e ainda dá um tapa no rosto da irmã.



Refeito do susto e do ferimento da bala que passou de raspão, Bruno procura Fernanda (Paloma Duarte). Os dois reatam o romance e marcam o casamento para breve.