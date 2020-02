Novela Poder Paralelo: Tony sai da UTI, mas pode ser preso

Para piorar a situação, Tony vai perder o apoio da DEA

Foto: Munir Chatack/ Rede Record

Depois de um mês na UTI, Tony (Gabriel Braga Nunes) finalmente recebe alta e vai para o quarto, onde continuará recebendo cuidados médicos. Lígia (Miriam Freeland) e Fernanda (Paloma Duarte) ficam muito felizes. Mas, ao saber da novidade, Bruno (Marcelo Serrado) se descontrola e garante: o rival vai direto da clínica para a cadeia.

E a verdade é que a vida do italiano anda mesmo muito enrolada. Pra começar, ele aparece de uma forma bastante suspeita no vídeo que mostra o assassinato de Jorge (Caco Baresi), que já está em posse da polícia. Além de tudo, Renato (Bruno Padilha) descobriu que ele é um agente da DEA trabalhando ilegalmente no país e o delegado está louco pra colocá-lo atrás das grades. E, para isso, já tem até um mandato de prisão preventiva contra ele.

Mas Paulo (Nicola Siri) garante ao amigo que vai resolver o caso dele com a polícia. A fim de ganhar tempo, ele procura Renato e diz que Tony ainda não pode prestar depoimento pois está muito fraco. Só que o agente faz mais uma revelação: garante ter em seu poder outro vídeo que sugere que Tony tem ligação com traficantes das Farc.

Paulo vai atrás de Téo (Tucá Andrada) e diz que a situação de Tony é grave, pois a DEA retirou todo seu apoio. Uma operação, então, será montada para salvá-lo. Será que vai dar certo?