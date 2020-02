Novela Poder Paralelo: Nina não sabe se Pedro é mesmo o pai de seu filho

Pedro pode não ser o pai do bebê que Nina está esperando

Foto: Divulgação/ Rede Record

Preocupada com a vida do filho, Maura (Adriana Garambone) começa a desconfiar que Nina (Patrícia França) está escondendo alguma coisa suja de seu passado. E tenta convencer Pedro (Guilherme Boury) que a partir do momento em que ele estiver em perigo, acaba o direito da namorada de não contar nada à polícia sobre o seu ex-marido, Clóvis (Milhem Cortaz).



Antes disso, Bruno (Marcelo Serrado), que não gosta da nora, manda um dos comparsas capturar Clóvis. Frente a frente com o homem que bateu em seu herdeiro, o empresário descobre que Nina nunca foi esposa dele e está ocultando algo mais a respeito de sua vida. Após uma longa conversa, o bandido se interessa pelo que ouve e resolve contratar Clóvis para ajudá-lo a desmascarar a jovem.



Sem desconfiar de nada, Nina confessa a Lurdes (Manoelita Lustosa) que não dá para saber se o bebê que está esperando é mesmo do Pedro, afinal, foi atacada pelo homem que ela disse ser seu ex-esposo. Nesse meio tempo, Bruno resolve aceitar a proposta para ser sócio de Tony (Gabriel Braga Nunes) no esquema de tráfico que levará drogas para os Estados Unidos.



Depois de fechar o negócio, o mau-caráter segue até o hotel Diana. Ele quer dar continuidade ao plano de acabar com a nora e fazê-la, enfim, ficar cara a cara com Clóvis, que estará esperando pelos dois em uma das suítes com o objetivo de chantagear e apavorar a moça.