Novela Poder Paralelo: Lígia e Fernanda se estapeiam

Lígia e Fernanda

Foto: Rede Record

Depois de Antônia (Francisca Queiroz) revelar o esconderijo de Tony (Gabriel Braga Nunes) a Lígia (Miriam Freeland), a jornalista não se conforma e chama Fernanda (Paloma Duarte) de irresponsável e egoísta por ter tirado Tony do hospital e levado o rapaz para lá. As duas discutem feio e Lígia dá um tapa no rosto da atriz, que revida a bofetada. Tony se coloca entre as duas e as separa. Eduardo (João Vitor Silva) ouve o barulho e pergunta a Tony e Lígia o que houve, mas ela logo disfarça e leva o garoto para dormir. Tony pede a Lígia que leve seu filho de volta a São Paulo mas, antes de o pequeno Castellamare ir embora, ele acusa Fernanda de ter tirado o pai dele de Lígia.