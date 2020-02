Novela Poder Paralelo: Fernanda revela a Maura que Bruno é chefe da máfia

As antigas rivais vão se encontrar cordialmente e a verdade sobre Bruno será revelada

Foto: Munir Chatack/ Rede Record

Sem querer assumir qualquer compromisso com Rafael (Floriano Peixoto) e se sentindo insegura para viver um novo amor, Maura (Adriana Garambone) rompe o romance com o arquiteto.

Enquanto isso, Bruno (Marcelo Serrado), se irrita com a falta que sente de Fernanda (Paloma Duarte), que não quer mais nada com ele. Para se consolar, o empresário telefona à ex-mulher e a convida para jantar. Acreditando que pode ser amiga do pai de seus filhos, Maura aceita.

Os dois se encontram no restaurante do hotel Diana e o pilantra a avisa que eles serão servidos numa suíte, pois assim terão mais privacidade. Lá, a mesa está posta com o maior requinte. E, claro, que o eterno machão tenta submeter a ex-esposa aos seus caprichos e a beija à força. A bela mulher vai embora muito revoltada com o desrespeito.

Quando chega à sua casa, Pedro (Guilherme Boury) conta à mãe que o pai chantageia Nina (Patrícia França) e Maura não consegue acreditar que ficou casada com um bandido durante 20 anos. Ela liga para Fernanda e pouco depois elas se encontram. As ex-rivais são cordiais e a atriz acaba revelando que se separou de Bruno porque descobriu que ele é o chefe da máfia. Maura explode em um choro convulsivo!

Nessa mesma hora, o executivo picareta consegue convencer Rudi (Petrônio Gontijo) a trair Tony (Gabriel Braga Nunes) e passar para o seu lado depondo contra a própria irmã, Gigi (Karen Junqueira), flagrada com drogas no restaurante L’Omertá.