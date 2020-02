Novela Paraíso: Zefa, Aninha e Maria Rosa ficam grávidas em Paraíso

Zefa, Aninha e Maria Rosa surpreendem seus maridos ao descobrirem que esperam um bebê

Foto: Rafael França

A fertilidade paira sobre Paraíso. Em meio a tanta tristeza, com o sumiço do corpo de Aurora (Bia Seidl) depois que o carro em que ela estava caiu num rio, finalmente Maria Rosa (Fernanda Paes Leme) recebe uma boa notícia. A jovem revela a Norberto (Leopoldo Pacheco) que está grávida, deixando o pai emocionado ao descobrir que será avô. Geraldo (Lucci Ferreira) morre de ciúme por não ter sido o primeiro a saber da novidade, mas vibra com a chegada do filho. Aninha (Juliana Boller), que ainda sofre por morar no Rio de Janeiro com Ricardo (Guilherme Berenguer) e não poder ficar perto da avó, também vibra com a confirmação de que será mãe. Já Eleutério (Reginaldo Faria) quase cai para trás quando Zefa (Soraya Ravenle) avisa que espera o primeiro rebento do casal.