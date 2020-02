Novela Paraíso: Morte de Aurora será investigada

A morte de Aurora pode ter sido

um crime político

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

O trágico acidente que resultou na suposta morte de Aurora (Bia Seidl) pode, na verdade, ser um crime político. Há muitos enigmas em torno do desastre e eles estão prestes a serem revelados. Isso porque Alfredo Modesto (Genézio de Barros), que dirigia o carro da prefeitura no momento em que ele caiu no rio, vai surpreender a todos quando sua voz começar a ser ouvida na rádio da cidade. Muitos correm para lá pensando que o fantasma do jornalista apareceu. Nisso, Modesto, cujo corpo nunca foi encontrado, conta que sobreviveu, mas não conseguiu salvar a vida da candidata a prefeita.

O jornalista será um dos suspeitos do crime, assim como o próprio prefeito, Norberto (Leopoldo Pacheco), que não consegue provar onde estava no momento da fatalidade. Só que o corpo de Aurora também não é achado. Será que ela morreu mesmo?