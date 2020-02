Novela Malhação ID: Victor está completamente apaixonado por Cristiana

Victor e Cristiana

Foto: Rede Globo

Por essa ninguém esperava! Não é que Victor (Erich Pelitz) está morrendo de amores por sua melhor amiga, Cristiana (Cristiana Peres)? Bruno (Caio Castro), que já percebeu as intenções do colega, tem uma conversa com ele sobre Cristiana, deixando-o incomodadíssimo com a possibilidade de estar apaixonado por ela. A patinadora já notou que Victor está muito estranho e acredita que ele esteja interessado de verdade em alguém. O rapaz tenta se declarar para Cristiana, mas não consegue. Até que toma coragem e a pede em namoro. Ela, claro, fica muito surpresa e diz que precisa pensar um pouco sobre isso. Cristiana chega angustiada em casa pensando no que o amigo lhe disse e não sabe o que fazer. Ao saber da novidade, Nanda (Giovana Echeverria) incentiva a irmã a ficar com Victor. Cristiana pensa bem e responde ao amigo que aceita namorá-lo.