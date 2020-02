Novela Caras & Bocas: Jacques pede Piedade em casamento

Jacques passa mal e vai parar no hospital.

Quando Piedade vai visitá-lo, ele faz o pedido

Foto: Eduardo Naddar/ Rede Globo

Chega o dia em que Denis (Marcos Pasquim) conhecerá o misterioso namorado da mãe, Piedade (Bete Mendes). Mas Jacques (Ary Fontoura) se atrasa para o almoço, pois Mercedes (Neusa Maria Faro), querendo sabotar o patrão, coloca sonífero na água dele.

Sem saber o que fazer, Piedade liga para a casa de Jacques e a governanta inventa uma desculpa furada, dizendo que ele não poderá ir ao encontro dela. Chateada, a tia de Gabriel (Malvino Salvador) avisa a todos que o namorado não almoçará com eles e acaba constrangida pelo próprio filho. Nisso, Dafne (Flávia Alessandra) tenta consolar Piedade, enquanto Socorro (Elizabeth Savalla) repreende Denis, que logo pede desculpas.

A maldade de Mercedes não fica por aí. No outro dia, a cobra dopa mais uma vez o ricaço e vai ao encontro de Piedade. Ela finge ser a esposa do milionário e pede à cozinheira que se afaste do seu marido. Arrasada, a apaixonada mulher conta tudo aos parentes. É quando Anita (Danieli Haloten) chama Dafne de lado e revela que o namorado mistérioso da tia é o avô dela.

Surpresa, a loirinha diz que ajudará o casal e leva Piedade para ver Jacques. Dessa forma, Mercedes se vê obrigada a desfazer o mal-entendido. Gabriel e Denis, porém, vão tirar satisfações com o empresário, que acaba tendo um mal súbito e vai parar no hospital. Quando Piedade vai visitá-lo, ele a pede em casamento.