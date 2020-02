Novela Caras & Bocas: Gabriel é preso no lugar de Denis

Gabriel será preso injustamente deixando Denis cheio de culpa na consciência

Foto: Divulgação

Como não suporta ser repudiada por Gabriel (Malvino Salvador), a ardilosa Judith (Deborah Evelyn) coloca em prática um plano para acabar com o gato. Ela manda Jandir (Marcelo Barros) roubar uma tela falsificada da casa de Denis (Marcos Pasquim) e levar para o ateliê do marido de Dafne (Flávia Alessandra). No dia da exposição na galeria de arte, a polícia chega ao local de surpresa e avisa que fará uma revista. Com todo o esquema montado, a vilã nem se preocupa com a presença dos tiras e, ao ser pressionada por um dos agentes, não pensa duas vezes e acusa Gabriel e Dafne de estarem copiando pinturas de grandes artistas.

Certo de sua inocência, o pai de Bianca (Isabelle Drummond) abre a porta de sua residência para provar sua honestidade. Mas, para espanto geral, os policiais encontram lá a tal tela falsa. Gabriel é preso e Denis fica arrasado, pois reconhece a obra.

Todos se desesperam e duvidam que o rapaz tenha sido desonesto. Socorro (Elizabeth Savalla) pressiona o sobrinho para que ele confesse o crime de estelionato, mas Lili (Maria Clara Gueiros) e Espeto (David Lucas) o impedem de falar.

A mulher, então, coloca Xico (a macaca Keith) contra Denis e o bichinho para de pintar em solidariedade a Gabriel. A esperta Bianca percebe que a avó sabe de algo, fica na cola dela e acaba conseguindo descobrir toda a verdade. A menina não perde tempo e ameaça o artista plástico: contará tudo sobre Xico se ele não se entregar à Justiça.