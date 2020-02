Novela Caras & Bocas: Dafne e Bianca vão trabalhar no bar

Dafne e Bianca vivem um pesadelo

Foto: Bob Paulino

Dafne (Flávia Alessandra) continua na pior. Ela arruma três empregos, mas é demitida de todos. Para piorar, seu apartamento é arrombado.

Com pena da nora, Socorro (Elizabeth Savalla) convida Dafne e Bianca (Isabelle Drummond) para morar com ela. Gabriel (Malvino Salvador) tenta impedir, mas a mãe bate pé e ele é obrigado a conviver com a amada. Só que faz uma condição: mãe e filha têm de trabalhar no bar da família.

Sem saída, Bianca vira garçonete e Socorro passa a ensinar Dafne a cozinhar. Oh, vida!