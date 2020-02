Novela Caminho das Índias: Raj foge levando o filho de Duda para a Índia

Raj não conseguirá a guarda de seu filho na Justiça e, desesperado, o sequestrará

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Até o final de Caminho das Índias, em setembro, os dias de Raj (Rodrigo Lombardi) serão de puro pesadelo. Tudo terá início com a descoberta de que é o pai do filho de Duda (Tania Khalill). Pior: Raj saberá que foi enganado pela brasileira, pela esposa, Maya (Juliana Paes), e até por seus pais. E não se conformará com a dura verdade de que todos sabiam da criança e nunca lhe disseram nada. A mágoa só aumentará quando o belo constatar que seu pai, Opash (Tony Ramos), deu um apartamento, um carro e uma pensão em troca do silêncio de Duda.



Mas o maior golpe para ele é receber a notícia de que a ex permitiu que Lucas (Murilo Rosa) registrasse Toni Niraj como sendo seu filho legítimo. Aí o mundo vai cair sobre a cabeça do empresário indiano.

No olho do furacão

Como se não bastasse tudo isso, Raj ainda descobrirá que o nenê que cria com o maior amor do mundo, na verdade, é de Bahuan (Márcio Garcia), a paixão do passado de Maya. Outro fato, aliás, que ele também nunca soube. Imagine: sua companheira tem um filho com o seu maior inimigo!

Sentindo-se traído pela esposa, pela ex-namorada, pelos irmãos, pelos pais, enfim, por todo mundo, Raj toma uma decisão surpreendente. Ele rompe com Maya e parte para o Brasil a fim de lutar pelo herdeiro.



Segundo uma fonte de TITITI, a ideia da autora Gloria Perez é fazer com que o comerciante inicie uma tremenda batalha judicial para poder ficar com a guarda de Toni Niraj. Ele usará o argumento de que foi enganado pela mãe da criança e levará o caso aos tribunais, seguindo as leis brasileiras. De acordo com essa mesma fonte, se a novelista não mudar de plano até o desfecho da história, Raj não conseguirá oficialmente a guarda do pequeno. E, em consequência, mergulhará num inferno, para delírio de Bahuan.



Assim, cego de ódio, ele não verá outra saída a não ser tomar uma medida extremada: sequestrar o próprio filho e sumir com ele para a Índia. TITITI apurou que, para embarcar rumo ao Rajastão com a criança sem que Duda e Lucas saibam, ele usará a certidão de nascimento do filho de Maya, que veio ao mundo exatamente no mesmo dia de Niraj e tem o mesmo nome.

A dor de uma mãe

Claro, Duda vai reagir como uma leoa diante do desaparecimento de seu bebê. E partirá com Lucas para a Índia a fim de recuperar o menininho que, a essa altura, estará abrigado no lar dos Ananda. Como Raj se recusará a entregá-lo à mãe, terá início uma briga judicial ainda maior. Desta vez, com proporções internacionais.