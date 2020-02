Novela Caminho das Índias: Opash enfrenta Bahuan

O sangue de Opash sobe ao ver o ‘dalit’

Foto: João Miguel Jr.

Opash (Tony Ramos) encontra Bahuan (Márcio Garcia) no hall do hotel onde está hospedado, no Rio. E o dalit apresenta a namorada de casta, Shivani (Thaila Ayala). “Será que ela sabe que está sendo poluída por um ‘intocável’?”, pergunta Opash.

Shivani diz que não liga para isso, mas o comerciante arremata: “Dalit, não tente mais estragar o casamento do meu filho. Sou capaz de esmagar você como se esmaga uma ervilha”. A jovem pede uma explicação e, como Bahuan fica quieto, ela vai embora danada da vida.